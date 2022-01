Es war das zweite schriftliche Abitur, das am Gymnasium an der Heinzenwies unter Corona-Bedingungen geschrieben werden musste. Die Furcht vor der anrollenden Omikron-Welle hatte die Verantwortlichen im Bildungsministerium bewogen, die Bedingungen nochmals zu verschärfen: Es galt Maskenpflicht auch am Platz und ein Sicherheitsabstand zwischen den Tischen von zwei Metern.