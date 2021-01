Kreis Birkenfeld

Neuschnee satt und blauer Himmel: So hat sich am Wochenende bei Kaiserwetter die Landschaft im Hunsrück und Hochwald gezeigt. Das hat auch im Nationalparkkreis wieder viele Spaziergänger und Wintersportgegeisterte auf die verschneiten Hänge gelockt. „Insgesamt ist die Situation aber ruhiger gewesen als an den Wochenenden davor“, bilanziert das Polizeipräsidium Trier. Beamte der unterschiedlichen Dienststellen zeigten mit Unterstützung der jeweils zuständigen Ordnungsämter unter anderem an Hotspots wie den Zufahrten zum Erbeskopf oder zum Idarkopf bei Stipshausen Präsenz.