Dieser Termin hat unbestritten eine besondere Qualität, da er nach langer Corona-Zwangspause so etwas wie den Neustart der Kulturveranstaltungen in der Verbandsgemeinde Birkenfeld markiert. Am Freitag, 25. Juni, beginnt ab 19 Uhr im Abentheurer-Haus im Nationalparkdorf das „Abent(h)euer Literatur“ mit der Auftaktveranstaltung unter dem Motto „Heimat“.