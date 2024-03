Plus VG Birkenfeld

Ab Sommer 2024: Birkenfelder VG-Feuerwehr verändert ihre Ausrückebereiche

Von Axel Munsteiner

i Änderung im Feuerwehrwesen: So soll die neue Karte der Ausrückebereiche in der VG Birkenfeld aussehen. Foto: RZ-Grafik/Lars Benzel/VG-Feuerwehr

„Wir müssen schauen, wie wir uns in Zukunft aufstellen.“ Diese Begründung schickte Lars Benzel, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, einer Präsentation in der jüngsten Sitzung des VG-Feuerwehrausschusses voraus. Die Zahl der Ausrückebereiche (ARB) soll demnach von neun auf vorerst acht reduziert werden. Einige örtliche Brandschutztruppen werden künftig im Vergleich zum Istzustand mit neuen Kameraden aus anderen Dörfern üben und in den Einsatz fahren.