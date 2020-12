Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 13:15 Uhr

Birkenfeld

Ab sofort in Birkenfeld: Venezia-Eis aus dem Automat

Marco Vazzola, Inhaber der einzigen Eisdiele in der gesamten Verbandsgemeinde Birkenfeld, und sein Team vom Eiscafé Venezia freuen sich: „Endlich ist unser Eisautomat in Betrieb. Ab sofort können Kunden 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr dort unser Eis kaufen“, berichtet Vazzola. Das Gerät steht neben den Fahrradständern und Aufladeboxen des VG-„Radlust“-Projekts auf dem Parkplatz, der sich direkt gegenüber der Eisdiele in der Achtstraße befindet.