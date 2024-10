Plus Birkenfeld/Mainz Ab Montag ist Bernhard Alscher Einzelkämpfer im Landtag – Freie Wähler kritisieren das scharf Von Stefan Conradt i Bernhard Alscher, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz, gab auf dem Landesparteitag am Wochenende seinen Austritt aus der Fraktion bekannt.

Foto: Harald Tittel/DPA Keine zehn Tage nach seiner Premiere im Landtag hat Bernhard Alscher am Samstag seinen Rückzug aus der Fraktion der Freien Wähler angekündigt (wir berichteten). Lesezeit: 1 Minute

Am Montag hat er Landtagsvizepräsidentin Kathrin Anklam-Trapp (SPD) seine Entscheidung schriftlich mitgeteilt, die daraufhin den Landtag informierte. Der Austritt tritt am Montagmorgen, 0 Uhr, in Kraft. Sein Mandat will der vormalige Bürgermeister de Verbandsgemeinde Birkenfeld, der am Montag zweimal ans Rednerpult trat, behalten. Den gleichen Weg ging – nach den anhaltenden ...