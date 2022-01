77 Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz: „Es ist geschehen, es kann wieder geschehen“

Dankbarkeit dürfte das vorherrschende Gefühl all derer gewesen sein, die am Donnerstag den literarischen Kammermusikabend „Den Nazis eine schallende Ohrfeige verpassen“ miterlebt haben. 190-mal wurde der Livestream bei YouTube aufgerufen, dazu kommen diejenigen, die über ihren Kabelanschluss am Fernseher oder direkt bei „Nahe-TV“, der Sendeplattform der beiden Offenen Kanäle aus Bad Kreuznach und Idar-Oberstein, zugeschaut haben. „Wir sind hochzufrieden, dass der Stream so gut funktioniert hat“, freute sich Sebastian Herzig vom Stadtjugendamt und sprach damit wohl allen Veranstaltern aus der Seele.