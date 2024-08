Plus Idar-Oberstein

77 Jahre Frohsinn und nun auch mit Leistungssport: IKG feiert närrische Jubiläum

Wenn Karnevalisten Jubiläum feiern, dann sind es nicht 50 oder 75 Jahre, die da begangen werden, sondern es ist meist ein Vielfaches von elf, der ewigen närrischen Zahl. Sieben mal elf – das wird in diesem Jahr bei der Idarer Karnevalgesellschaft (IKG) gefeiert. Und zwar nicht nur in der närrischen Session, die traditionell am 11.11. beginnt: Am Sonntag fand die Jubiläumsgala in der Göttenbach-Aula statt.