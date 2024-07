Plus Hoppstädten-Weiersbach 75 Jahre SV Weiersbach: Werner Mörsdorf schaffte es sogar in die Bundesliga Von Franz Cronenbrock i Das Foto zeigt die Mannschaft der Saison 1974/75: Trainer Hermann München (hinten von links), Hans-Peter Feis, Kunibert Bock, Alwin Haupenthal, Andreas Rolhfuchs, Werner Schmidt, Anton Werle, Hermann Leismann, Hans-Josef Kirsch, Jürgen Dreher, Wolfgang München (vorn von links), Helmut Müller, Arno Scheer, Harri Müller und Manfred Schäfer. Repro: Franz Cronenbrock Foto: Repro: Franz Cronenbrock Der SV Weiersbach feiert sein 75-jähriges Bestehen mit einem Sportfest. Bei den festlichen Freundschaftsspielen nimmt auch die zweite Mannschaft des SV Elversberg teil. Lesezeit: 4 Minuten

Mit einem mehrtägigen Sportfest feiert der SV Weiersbach am kommenden Wochenende sein 75-jähriges Bestehen. Höhepunkte sind neben den Spielen der Mannschaften im Herren-, Damen- und Altherrenbereich am Samstag auch eine Partie zwischen dem Verbandsligist SC Idar-Oberstein und dem Saarland-Ligisten SV Elversberg II am Freitagabend. Am Samstagabend findet die Jubiläumsgala in ...