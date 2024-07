Plus Oberbrombach 700 Jahre Oberbrombach: Viel Abwechslung bei der Jubiläumsfeier Von Gerhard Müller i Schnell hatten die Jungs der Oberbrombacher Jugendwehr unter den Augen von vielen Zuschauern den Brand gelöscht und gezeigt, was sie alles können. Foto: Gerhard Müller Die Oberbrombacher feierten großes Jubiläum. Eine Sternwanderung mit fünf Gruppen, sowie der Tag der Vereine gehörten zum Programm. Dort zeigte die Feuerwehr ihr Können. Lesezeit: 3 Minuten

Mit dem Fassanstich eröffnete Björn Symanzik um die Mittagszeit die 700-Jahrfeier auf dem Festplatz am Gemeinschaftshaus in Oberbrombach. Es war die erste offizielle Amtshandlung in der Öffentlichkeit, denn erst vor wenigen Tagen wurde Symanzik in sein neues Amt als Bürgermeister der Gemeinde eingeführt. Ab 14 Uhr trafen fünf Wandergruppen nacheinander aus ...