Kreis Birkenfeld

62 Neuinfektionen am Wochenende – Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 124,8

Insgesamt 62 weitere Kreiseinwohner haben sich am Wochenende mit dem Coronavirus infiziert. Am Samstag meldete die Kreisverwaltung 20 Infizierte und am Sonntag 41. Die US-Army meldete eine Neuinfektion.