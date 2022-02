Nach Hate-Speech auf seinem persönlichen Facebook-Profil in sozialen Netzwerken haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei am späten Donnerstagabend einen 55-Jährigen in seiner Wohnung in einem Ort der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen festgenommen. Allerdings ist der Mann wieder auf freiem Fuß.