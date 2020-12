53 Corona-Kranke im Kreis Birkenfeld – Weitere Ambulanz startet diese Woche

Archivierter Artikel vom 05.04.2020, 12:43 Uhr

Hinzu kamen eine Frau (46) und ein Mann (56) aus Idar-Oberstein, eine Frau (49) aus der VG Baumholder sowie eine Frau (23) aus der VG Herrstein-Rhaunen. Lediglich die 23-Jährige stand bisher unter Quarantäne. Von den 52 bislang Erkrankten sind 25 weiblich und 27 männlich. Die Hälfte kommt aus der Stadt Idar-Oberstein, elf Erkrankte wohnen in der VG Herrstein-Rhaunen, zehn in der VG Birkenfeld und fünf in der VG Baumholder.

Zwei Patienten sind bis zu neun Jahre alt, fünf zwischen 10 und 19 Jahre, neun zwischen 20 und 29 Jahre, acht zwischen 30 und 39 Jahre, sieben zwischen 40 und 49 Jahre, sieben zwischen 50 und 59 Jahre, zehn zwischen 60 und 69 Jahre alt sowie drei älter als 80 Jahre. Momentan liegen sechs Covid-19-Patienten im Krankenhaus.

Genesen sind inzwischen neun Betroffene. Auf 220 erhöht hat sich die Anzahl der Kreiseinwohner, für die häusliche Absonderung angeordnet ist, wobei die Ermittlung der Kontaktpersonen noch nicht abgeschlossen ist.

Derweil laufen die Vorbereitungen für eine weitere Corona-Ambulanz im Kreis. Betrieben wird sie in Rhaunen von der Gemeinschaftspraxis Dr. Eremenko mit Unterstützung der Praxis. Dr. Schaper. Der genaue Öffnungstermin steht noch nicht fest.