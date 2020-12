Kreis Birkenfeld

Das Impfzentrum in der Messe Idar-Oberstein (MIO) nimmt langsam Formen an. Nun hat die Messe (die als Standort bereits seit einiger Zeit feststeht) auch den Zuschlag für den Aufbau und die Einrichtung von zwei Impfstraßen und der Infrastruktur in der Messehalle zwei erhalten.