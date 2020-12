49-Jährige bei Unfall auf L 160 schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 16:47 Uhr

Schwer verletzt worden ist am Dienstag gegen 12.40 Uhr eine 49-jährige Frau aus dem Raum Kirn bei einem Unfall auf der L 160 in Höhe von Niederwörresbach, meldet die Polizei.

Ein Autofahrer (28) aus dem Raum Recklinghausen hatte beim Einfahren auf die Landesstraße die Vorfahrt des Wagens, in dem die aus dem Raum Kirn stammende Frau auf dem Beifahrersitz saß, missachtet.

Die Autos kollidierten miteinander. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 64-jährige Fahrer des vorfahrtsberichtigten Wagens, der in Richtung Fischbach unterwegs war, leichte Blessuren. Er kam in ein Krankenhaus. Seine schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Beifahrerin wurde von einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Mit jeweils leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden auch der 28-Jährige und zwei weitere Insassen seines Pkw. Die L 160 war eine Stunde lang voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Herrstein, die Straßenmeisterei Kirn, Notarzt und vier Rettungswagen des DRK beziehungsweise des ASB, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei Idar-Oberstein. Foto: Reiner Drumm