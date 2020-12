44-Jähriger vor Gericht: Bewährungsstrafe für rechtsradikalen Symphatisanten

Bad Kreuznach/VG Baumholder

Der Mann redet schnell, manchmal wohl einfach zu schnell. Dann macht und sagt er etwas, was er mit ein bisschen Überlegung eher nicht getan und gesagt hätte. Diese Feststellung zog sich wie ein roter Faden durch die Berufungsverhandlung vorm Landgericht Bad Kreuznach gegen einen 44-Jährigen aus der VG Baumholder. Die Vorwürfe gegen ihn: Er soll auf Facebook ein Hitlerporträt geliked und an einem anderen Tag einen Internetartikel geteilt haben, der den Holocaust als Erfindung der Alliierten darstellte – in dem Filmmaterial, das die Amerikaner nach der Befreiung der Konzentrationslager machten, seien nicht abgemagerte und todkranke Juden zu sehen, sondern die Amerikaner hätten in den Filmen bewusst an Typhus erkrankte deutsche Soldaten als jüdische KZ-Insassen dargestellt.