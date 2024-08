Plus Leisel

40 Jahre Kinderheim Leisel: Wie die Einrichtung jungen Menschen ihre Kindheit zurückgibt

i Eine beeindruckte Show lieferten die Kinder des Kinderheims Leisel gemeinsam mit dem Zirkus Zapp Zarap anlässlich des 40. Jubiläums des Kinderheims ab. Foto: Niels Heudtlaß

Kinder, die aus verschiedenen Gründen nicht in ihren Familien verbleiben können, finden im Kinderheim in Leisel seit 40 Jahren ein Zuhause. Das feiern die Kinder zum Jubiläum mit einer Zirkusshow. Was die Einrichtung im Kreis Birkenfeld zu einem Ort macht, an dem sich Kinder mit schweren Lebenswegen geborgen fühlen.