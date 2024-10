32-Jähriger in U-Haft: Spurensicherung untersucht Wohnung der Getöteten in Idar-Oberstein

Plus Idar-Oberstein Extra

Mörder wurde nie gefasst: Umfeld der Preußischen Brücke in Idar-Oberstein bereits zweimal Fundort von Leichen

Die Preußische Brücke und ihre Umgebung waren bereits zweimal Schauplatz sehr trauriger Ereignisse: Am 27. März 2003 (Dicker Donnerstag) fand ein Spaziergänger eine männliche Leiche in einem Gebüsch an der Preußischen Brücke.