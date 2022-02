Nun ist es amtlich: In Idar-Oberstein sinken rückwirkend zum 1. Januar 2022 die Realsteuerhebesätze. Das beschloss nach dem Hauptausschuss jetzt bei einer Enthaltung auch der Stadtrat. Die neuen Hebesätze werden in eine Nachtragshaushaltssatzung einfließen, die in den kommenden Wochen beschlossen werden soll.