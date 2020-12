Birkenfeld

200 Kilometer auf Schusters Rappen in einer Woche: So aktiv hat Hans-Georg Heck mit einer Wandertour zwischen Winningen in der Nähe des Donnersbergs in der Pfalz und der Stadt Wertheim am Main in Bayern, die hauptsächlich über den sogenannten Vier-Länder-Weg führte, seinen Sommerurlaub 2020 verbracht. Zuvor hatten sich die ursprünglichen Ferienpläne des 52-jährigen Birkenfelders in ferneren Gefilden – wie bei vielen anderen – wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Reisebeschränkungen zerschlagen.