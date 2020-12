Bad Kreuznach/Birkenfeld

Zu einem Jahr und zehn Monaten Haft hat die 5. Strafkammer des Landgerichts in einer Berufungsverhandlung einen 30-Jährigen aus Birkenfeld verurteilt, der im Dezember 2018 ins Schlafzimmer einer damals 13-Jährigen gegangen war und sie sexuell belästigt hatte. Der Richtspruch ist noch nicht rechtskräftig. Verteidiger Axel Schäfer will im Namen des Angeklagten Revision einlegen. Am letzten Prozesstag hatte Schäfer beantragt, in einem psychologischen Gutachten die Glaubwürdigkeit des heute 14-jährigen Opfers zu hinterfragen.