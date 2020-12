Archivierter Artikel vom 26.06.2020, 11:39 Uhr

Idar-Oberstein

30-Jähriger in Hauptstraße zusammengeschlagen und beraubt: Polizei sucht nach Zeugen

Zu einem Vorfall, der nach bisherigen Erkenntnissen als Raubdelikt eingestuft wird, ist es zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 0.30 Uhr, in der Hauptstraße an der Ecke zur Schloßstraße gekommen. Das Opfer, ein 30-jähriger Mann ostafrikanischer Herkunft, ist eigenen Angaben zufolge von zwei Tätern an dieser Örtlichkeit zusammengeschlagen worden.