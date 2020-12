30-jährige Idar-Obersteinerin vermisst: Wer hat Özden Kurt gesehen?

Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 13:13 Uhr

Wie die Polizei berichtet, wird seit Donnerstag vergangener Woche die 30-jährige Özden Kurt aus Idar-Oberstein vermisst. Zum letzten Mal gesehen wurde sie am 19. März um 16.45 Uhr am Bahnhof in Idar-Oberstein gesehen.

Die Vermisste ist 1,68 Meter groß, kräftig, hat längere braune Haare und trägt eine schwarze Brille. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jogginghose und einem weißen T-Shirt. Sie führt einen blauen Rucksack mit sich. Özden Kurt ist auf die tägliche Einnahme von Medikamenten angewiesen. Weiterhin besteht laut Polizei die Gefahr, dass sie an unbekannten Orten die Orientierung verliert, weshalb sie sich in einer gesundheitsgefährdenden Lage befinden könnte. Hinweise bezüglich des Aufenthaltes der Vermissten bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter Telefon 06781/5610, an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter Telefon 06781/561 27 12 oder an jede andere Polizeidienststelle.