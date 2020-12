30 Jahre Deutsche Einheit: Wie war das damals, als am 3. Oktober 1990 die Wiedervereinigung von BRD und DDR offiziell gefeiert wurde? Der Birkenfelder Hisso von Selle hat an diese Zeit wegen einer wichtigen beruflichen Aufgabe besondere Erinnerungen. Denn der Oberstleutnant musste in Vorpommern als neuer Kommandeur für die Integration eines Artillerieregiments der Nationalen Volksarmee (NVA) in die Bundeswehr sorgen.