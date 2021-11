„Eener für uff, eener für zu unn noch eener. Auf den ,Noch Eener' musste drücken“, so beschrieb Sabine Porcher, eine der Fahrerinnen des Bürgerautos in Hoppstädten-Weiersbach, wie man die Standheizung des Bürgerautos von außen in Betrieb nehmen kann. Bei einer kleinen Feierstunde hatten sich die insgesamt 14 Fahrerinnen und Fahrer auf Einladung des Ortsbürgermeisters im Sitzungssaal der Ortsgemeinde getroffen.