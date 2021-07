2,6 Millionen Euro Bundesmittel sind reserviert: Schulen im Kreis Birkenfeld sollen digital fit gemacht werden

Insgesamt 2,6 Millionen Euro an Bundesmitteln hat das Land Rheinland-Pfalz für den Landkreis Birkenfeld reserviert, um die Digitalisierung an den von ihm getragenen elf Schulen voranzutreiben. Sie werden ab Mitte Juli Besuch von Mitarbeitern der Kreisverwaltung bekommen: Sie werden bei einer Bestandsaufnahme den jeweiligen Istzustand bei der Ausstattung mit Geräten und bei der Infrastruktur dokumentieren. Ziel ist es, „die Mittel so zu verteilen, damit unsere Schulen am Ende auf dem gleichen Level sind“, erläuterte Eva-Maria Müller von der Stabsstelle EDV der Kreisverwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz in der Aula des Gymnasiums in Birkenfeld. Danach werde ein Medienentwicklungsplan aufgestellt, der auch eine Kostenschätzung der Bautechniker für die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen enthält.