Plus Idar-Oberstein 250 Kinder haben im „Meerhafen“ Spaß: Von Vera Müller i Ferienspaß bei der AWO: Joe Weingarten inmitten der teilnehmenden Kinder während seines Besuches bei der Stadtranderholung Foto: Rouven Voigt Spiel, Spaß und gemeinsame Aktionen im Hammersteiner „Meerhafen“: Dort veranstaltet die Arbeiterwohlfahrt (AWO) erneut ihre Stadtranderholung. Und natürlich schauen wie in jedem Jahr Politiker vorbei. Auch in diesem Jahr besuchte der SPD-Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten die Ferienfreizeit. Im Gepäck hatte er Geschenke für die rund 180 Kinder. Lesezeit: 2 Minuten

Weingarten erinnert sich gern an die Zeit zurück, als er in den 1970ern selbst die Stadtranderholung besuchte: damals noch unter der Leitung von Fritz Hoffmann. „Wir hatten damals bereits ein großes Unterhaltungs- und Beschäftigungsprogramm. Es gab sogar eine streng einzuhaltende Mittagsruhe“, so der Abgeordnete für das Naheland. „Ich bin Mike Stauder ...