Jetzt aber … Das 25-jährige Bestehen der Jazztage Idar-Oberstein hätte eigentlich schon im 2020 über die Bühne gehen sollen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause startet das Kulturamt Idar-Oberstein nun mit einem außergewöhnlichen Programm in die Jubiläumsausgabe des beliebten Festivals in Idar, wie Annette Strohm im Rahmen der Kulturausschusssitzung in der Messe verdeutlichte.