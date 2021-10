Wie lange dauert eine Reise durch unser Sonnensystem? Wer zügig voranschreitet, kann das in der hiesigen Region zu Fuß sogar in einer Stunde schaffen – und zwar bei einer Tour auf dem Planetenweg an der Talsperre Nonnweiler. Dieser wurde vor 25 Jahren, also Anfang Oktober 1994, eingeweiht. Die Idee und das Konzept zur Umsetzung haben damals Birkenfelder Gymnasiasten mit ihrem Lehrer Dietmar Fries entwickelt.