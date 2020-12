Idar-Oberstein

Das sind gute Nachrichten, von denen auch die Stadt Idar-Oberstein profitiert: Das Land Rheinland-Pfalz fördert seit 2012 die Weiterentwicklung von Kitas in Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf mit dem Programm „Kita Plus/Kita im Sozialraum“. Seitdem werden in Idar-Oberstein jährlich rund 30.000 Euro für sozialpädagogische Begleitung und niederschwellige Hilfen in städtischen Brennpunktkitas investiert. Mit dem Kita-Zukunftsgesetz wird der Ansatz vom Projektstatus in eine anteilige Regelförderung überführt, erläuterte Oberbürgermeister Frank Frühauf in der jüngsten Sitzung des Stadtrates in der Messe.