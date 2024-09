Plus Frauenberg

222 gefüllte Klöße wurden serviert: Zwei Tage Lauretta-Kirb gefeiert

Von Gerhard Müller

i Unter ihrem Strauß versammelte sich die Straußjugend zum Foto. Nico Franz und Christopher Schinkel trugen den Kirmesstrauß vor. Foto: Gerhard Müller

Wie schon im Vorjahr eröffnete Erster Beigeordnete der Ortsgemeinde, Achim Bechtel, mit einigen gezielten Schlägen auf den Zapfhahn eines Bierfasses offiziell die zweitägige Lauretta Kirb. Gleich danach setzte die Straußjugend die gute Tradition fort und brachte den Kirmesstrauß am ersten Festtag am Giebel des Gemeindehauses an. Ab 19 Uhr sorgte DJ Peter für gute Stimmung auf dem Festplatz.