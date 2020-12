20-Jähriger stirbt nach Unfall bei Sensweiler: Straße war mehr als drei Stunden lang gesperrt

Archivierter Artikel vom 26.04.2020, 07:26 Uhr

Bei einem schweren Unfall, der sich am Samstagabend um 19.40 Uhr auf der B422 zwischen Allenbach und Katzenloch ereignet hat, ist ein 20-Jähriger ums Leben gekommen.

Nach polizeilichen Ermittlungen war der Fahrer mit seinem VW Golf von Katzenloch in Richtung Allenbach unterwegs und kam in der Gemarkung Sensweiler trotz Vollbremsung auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er frontal mit einer entgegenkommenden 39-jährigen Golf-Fahrerin zusammen.Der junge Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Glücklicherweise wurde die 39-jährige Frau nur mit leichten Verletzungen ins Klinikum verbracht.

An beiden Pkw entstand Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen, und die Straße war mehr als drei Stunden lang gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise zur Fahrweise eines Golfs mit goldfarbenen Alufelgen und Scheibenaufdruck „Volkswagen Motorsport“ geben können, möchten sich bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter Telefon 06781/5610 wenden.