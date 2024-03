Plus VG Birkenfeld 2023er-Unfallbilanz der Birkenfelder Polizei: In der wichtigsten Kategorie steht die Null i „Achtung, erhöhte Unfallgefahr“: Davor werden Autofahrer im Bereich der VG Birkenfeld unter anderem in Höhe der Aral-Tankstelle auf der B 41 im Steinautal gewarnt. Foto: Axel Munsteiner Lesezeit: 3 Minuten Weniger Kollisionen und das zumindest vorübergehende Ende einer schwarzen Serie: Das sind die Merkmale der Unfallstatistik des Jahres 2023, den die Birkenfelder Polizei für ihren Zuständigkeitsbereich jetzt vorgelegt hat. Von einer „äußerst positiven Entwicklung“ berichten die Verantwortlichen der hiesigen Polizeiinspektion (PI) mit Blick auf die Zahlen: In der wichtigsten Kategorie stand nach sechs Jahren glücklicherweise wieder die Null.

Denn erstmals seit 2017 war 2023 kein Mensch zu beklagen, der auf den Straßen in der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld sein Leben verloren hat. Einschränkend muss an dieser Stelle aber hinzugefügt werden, dass es leider in diesem Jahr – das in der 2023er-Bilanz aber natürlich nicht berücksichtigt wurde – bereits einen tödlichen ...