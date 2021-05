200. Todestag von Napoleon: Viele Hunsrücker Kämpfer folgten ihrem Kaiser

Er hat große Teile Europas beherrscht. Doch am 15. Oktober 1815 waren seine Gegner am Ziel, und er war am Ende: Die Engländer deportierten Napoleon Bonaparte auf ein kleines Eiland im Atlantik. Nicht nur, dass St. Helena von seinem einstigen Kaiserreich Frankreich rund 8000 Kilometer entfernt war. Er wurde auch Tag und Nacht von Soldaten bewacht. Am 5. Mai 1821, also ziemlich genau vor 200 Jahren, starb Napoleon auf der Insel. Doch sein Mythos lebt weiter – auch im Hunsrück, der von 1797 bis 1814 französisch war.