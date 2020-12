Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 09:41 Uhr

Morbach

20 000 Euro Schaden verursacht

Eine leicht verletzte Person und ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr am Ortseingang Morbach auf der Birkenfelder Straße ereignet hat.