Baumholder/Thallichtenberg

Wer von Baumholder nach Thallichtenberg fahren will – oder in umgekehrter Richtung –, muss zurzeit einen beträchtlichen Umweg von etwa 18 Kilometern in Kauf nehmen. Seit dem 26. Oktober ist die L 176, die beide Orte verbindet, wegen Erd- und Straßenbauarbeiten für den Verkehr voll gesperrt (die NZ berichtete bereits kurz). Die Umleitung führt – zum Verdruss der Autofahrer und Anwohner – über die umliegenden Dörfer.