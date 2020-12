Bad Kreuznach/Heimbach

Zwei Jahre und elf Monate muss eine 54-Jährige aus Heimbach (Kreis Birkenfeld) ins Gefängnis, weil nach einer Party in ihrer Wohnung ein 16-Jähriger starb und zwei weitere Jugendliche geschädigt wurden. Alle drei hatten an jenem Abend am 27. Januar 2017 aus einer scheinbar harmlosen Sirupflasche den Drogenersatzstoff Polamidon getrunken.