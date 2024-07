Plus Birkenfeld

16. Auflage der Traditionsveranstaltung: Birkenfelder Firmenlauf geht in die nächste Runde

i Ob Walker oder Läufer: Die Teilnehmer des 15. Birkenfelder Firmenlaufs im vergangenen Jahr hatten bei bestem Spätsommerwetter alle ihren Spaß.

Foto: Hähn Joachim

Zum 16. Mal wird am Samstag, 7. September, die regionale Wirtschaft beim Birkenfelder Firmenlauf an den Start gehen – auch die Nahe-Zeitung ist an der Organisation beteiligt. Im vergangenen Jahr nahmen rund 600 Läufer an der Veranstaltung teil, es ist damit die größte Laufveranstaltung im Nationalparklandkreis.