141 Bürger lehnen Windpark im Vierherrenwald ab: Offener Brief an die Ministerin

In einem offenen Brief an Umweltministerin Anne Spiegel machen 141 besorgte Bürger aus der Region deutlich, dass sie den geplanten Windpark des baden-württembergischen Energiekonzerns EnBW im Vierherrenwald bei Hellertshausen und Schauren „entschieden ablehnen“. Organisiert hat diese private Initiative der Unternehmer Uli Weinz aus Idar-Oberstein, der zudem unter der Adresse www.change.org/Rettet-den-Idarwald eine Onlinepetition eingerichtet hat. Mit seiner Initiative will er auf politischer Ebene dafür sensibilisieren, dass „mit einer ökologisch begründeten Entscheidung pro Windkraft bei der Standortwahl nicht gleichzeitig wertvollste Ökosysteme zerstört werden dürfen“, wie es in dem Brief an die Ministerin heißt.