140 weitere Infizierte im Kreis Birkenfeld: Neue Quarantäneregeln gelten

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 785,4 und damit unter dem Landeswert von 975,7. Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt zurzeit 14 Corona-Patienten und zwei Verdachtsfälle auf der Isolierstation sowie einen beatmeten Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld behandelt fünf Covid-19-Patienten und einen Verdachtsfall auf Isolier- sowie einen Covid-19-Patienten auf der Intensivstation.

Am Donnerstag hat die Kreisverwaltung neue Quarantäneregeln bekannt gegeben: Danach stellt das Gesundheitsamt Birkenfeld ab sofort keine Genesenennachweise mehr aus. Positiv getestete Personen müssen sich mit ihrem PCR-Testergebnis und einem Ausweisdokument an eine Apotheke wenden, um diesen Nachweis zu erhalten. Ab Montag, 7. März, bietet das Gesundheitsamt im Feuerwehrcontainer am Hommelsplatz in Idar-Oberstein von Montag bis Samstag (9 bis 12 Uhr) PCR-Tests ohne Termin für Personen an, die einen positiven PoC-Test durch geschultes Personal aufweisen. Neben dem Test wird dabei nur der Personalausweis benötigt.