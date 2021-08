133 Impfungen an einem Tag Bei der Impfaktion in Birkenfeld haben am Dienstag nach Auskunft des Deutschen Roten Kreuzes 133 Menschen teilgenommen. Davon entschieden sich 85 für das Präparat von Johnson & Johnson. Biontech wollten 15 und Moderna 33 Impfwillige.

Der Impfbus rollt noch bis 27. August durch Rheinland-Pfalz, in Idar-Oberstein macht er am Montag, 23. August, ab 8 Uhr am Aldi in der Vollmersbachstraße halt. Insgesamt haben sich im Land bislang nach DRK-Angaben rund 6000 Menschen in einem der Impfbusse impfen lassen. ax