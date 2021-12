„Ich freue mich, heute einen weiteren Förderbescheid übergeben zu können. Das ist ein gutes Signal, dass wir Stück für Stück dem Ziel näherkommen, im ganzen Land schnelles Internet zu haben“, betonte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer bei der Übergabe des bewilligten Förderbescheids in Birkenfeld. „Besonders der zeitnahe Abschluss des Breitbandausbaus 2022 hier in Birkenfeld ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir in Rheinland-Pfalz vorankommen.“