1260 Unterschriften gegen Windpark Oberkirn/Woppenroth gesammelt: „Heimat der Heimat“ wehrt sich

Mehr als 1200 Bürger sprechen sich gegen die Windkraftpläne im Bereich Oberkirn/ Woppenroth aus: Cornelia Rieck und Martina Wolf-Rodenbusch von der Bürgerinitiative (BI) „WEA Wobbad-SooNit“ haben Landrat Matthias Schneider vor der jüngsten Kreistagssitzung in der Idar-Obersteiner Messehalle am Montag eine Unterschriftenliste überreicht, mit der insgesamt 1260 Anlieger und Bürger aus dem Hunsrück ihren Unmut über die Windparkpläne kundtun.

Unter dem Motto „Heimat der ,Heimat’ muss windkraftfrei bleiben“ stellen sich die Bürger gegen „die Zerstörung eines lange gewachsenen Ökosystems“. Ein solch „massiver Eingriff in Flora und Fauna, in bestehende Flugrouten von Zugvögeln, die Belästigung durch Infraschall, durch die weitere Versiegelung von Flächen ... kann nicht Ziel eines gesunden Umwelt- und Naturschutzes sein“, so die BI, die fest davon überzeugt ist, dass die im Raumordnungsplan vorgesehenen Windkraftfläche Oberkirn/Schwerbach ebenso wie die auf Gemarkung Hausen vorgesehene „Ersatzfläche“ rechtswidrig sind. Die Aktivisten wollen gegen ein Bauvorhaben dort nötigenfalls gerichtlich vorgehen. sc