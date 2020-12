Kreis Birkenfeld

Über das Wochenende gingen beim Gesundheitsamt Idar-Oberstein insgesamt 38 neue positive Covid-19-Befunde ein, 12 davon am Sonntag. Und es gibt einen weiteren Todesfall. Es handelt sich um eine 93-jährige Frau aus einem Ort in der Verbandsgemeinde Birkenfeld, die sich zur Kurzzeitpflege im Senioren- und Pflegeheim „Haus Schönewald“ in Birkenfeld aufhielt.