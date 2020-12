VG Birkenfeld

Statistisch gesehen hat sich im Birkenfelder Land das Risiko für die Bürger deutlich erhöht, Opfer eines kriminellen Delikts zu werden. Denn mit insgesamt 1110 bekannt gewordenen Fällen hat sich 2019 die Zahl der Straftaten im Vergleich zum Vorjahr (891) um satte 24,6 Prozent gesteigert. Das geht aus der nun veröffentlichten Bilanz der Polizeiinspektion (PI) in der Kreisstadt hervor. Sie sagt aber auch aus, dass in einem speziellen Bereich – bei den Wohnungseinbrüchen – ein weit verbreitetes Bauchgefühl in der Bevölkerung trügt und bei diesem Delikttyp der Trend rückläufig ist.