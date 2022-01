Birkenfeld

1000 Dosen stehen bereit: Impfaktion in der Birkenfelder Halle „Am Berg“

Die Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld erinnert an das offene Impfangebot, das sie am Freitag, 7. Januar, ab 15 Uhr in Zusammenarbeit mit der Praxis Dringelstein/Hoebbel in der Sporthalle „Am Berg“ (Schulzentrum) in der Kreisstadt organisiert, und ruft Bürger dazu auf, diese Möglichkeit zu nutzen.