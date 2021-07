100 Kanister in zwei Steinbrüchen entdeckt: Unbekannte entsorgen gefährliche Chemikalien

Nach Auskunft der Beamten haben die noch Unbekannten zwischen dem 15. und dem 29. Juni an mehreren Stellen im Steinbruch Ellweiler – er liegt zwischen Neubrücke und Nohfelden in unmittelbarer Nähe der B 41 – insgesamt 55 Industriekunststoffkanister mit umweltgefährdenden Chemikalien sowie mehrere Big Bags, die Kunststoffabfällen enthielten, widerrechtlich abgelagert. Ein gleichgelagerter Sachverhalt war der Kripo Idar-Oberstein bereits am 17. Juni gemeldet worden. Wie ein Sprecher auf NZ-Anfrage mitteilt, wurden seinerzeit in einer Schutzhütte oberhalb des Steinbruchs Kappelbach nahe Stipshausen 40 Kanister mit höchst gefährlichen Chemikalien sowie drei Big Bags mit Kunststoffabfällen entsorgt. Hinweise, insbesondere im Hinblick auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Bereich der beiden Tatorte nimmt in beiden Fällen die Kripo Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/ 5610 entgegen.