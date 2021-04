100 Abentheurer lieferten Antworten: Familienfreundlichkeit ist das große Plus

Gute Noten fürs Abentheurerhaus und die Familienfreundlichkeit einerseits, Schwächen beim ÖPNV-Angebot und als Wirtschaftsstandort andererseits: Die Auswertung einer Bürgerumfrage, die (wie in der NZ bereits berichtet) vor einigen Wochen im Nationalparkort durchgeführt wurde, ist beendet. Handlungsbedarf sehen viele Einwohner des Dorfs übrigens im Einklang mit den Mitgliedern des Gemeinderats unter anderem bei der Friedhofsgestaltung. Inwiefern sich ein Workshop zu diesem Thema aber in nächster Zeit Corona-bedingt umsetzen lässt, steht noch in den Sternen.