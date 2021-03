Kreis Neuwied

Zwölf neue Corona-Fälle im Kreis Neuwied gezählt: Inzidenz klettert auf 75,5

In Sachen Corona gibt es für den Kreis Neuwied noch keine Entspannung: Am Montag hat die Kreisverwaltung zwölf neue Positivfälle registriert. Die Summe aller Positivfälle steigt damit auf 5183 an. Bisher gibt es im Kreis Neuwied 121 nachgewiesene Fälle von Corona-Mutationen.