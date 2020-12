Neuwied

Für Björn Shabanaga ist mit seinem Auftritt bei „The Voice Kids“ ein Traum in Erfüllung gegangen. Am Sonntagabend zeigt sich nun, ob der Traum auch weitergeht: Die zweite Ausgabe der „Battles“ steht an und mit ihr auch der zweite Auftritt des 13-jährigen Neuwieders im Fernsehen. In der Sat.1-Sendung wird Björn zusammen mit seinen beiden Battlepartnern den Guns-N’-Roses-Klassiker „Sweet Child o’ Mine“ singen.